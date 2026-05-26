 Skip to main content
26.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 26 мај 2026
Неделник
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Венко Филипче е најгласен промотор на бугарските политики во Македонија

Македонија

26.05.2026

Венко Филипче и СДС се директно фатени на дело во отворена соработка со бугарски активисти кои отворено го негираат македонскиот идентитет.Специјалниот пратеник на Румен Радев во Македонија, Венко Филипче, преку Рубин Земон е во директна соработка со Виктор Стојанов, кој е персона нон грата во Македонија поради неговите антимакедонски ставови, смета ВМРО-ДПМНЕ.

Виктор Стојанов е лице познато по своите ставови со кои отворено го негира македонскиот идентитет, македонскиот јазик, историја и култура.

Виктор Стојанов е човек кој јавно промовира тези дека Македонците и Бугарите се еден народ, директно навредувајќи го достоинството на македонскиот народ и удирајќи по темелите на македонската државност.

Венко Филипче е најгласен промотор на бугарските политики во Македонија и единствен кој бара внесување на бугарите во Уставот без гаранции дека тоа е послндниот чекор за влез во ЕУ.

Единствено Филипче смета дека вметнувањето на Бугарите во Уставот е единствениот билатерален проблем со Бугарија и Румен Радев и  покрај тоа што Радев јасно кажува дека Гоце Делчев е Бугарин и ги претставува неговите негаторски видувања за Македонија.

Ваквите политики на сервилност и потчинување на Филипче и СДС се штетни за државата, граѓаните нема да дозволат политики на понижување, самонегирање и национално распродавање.

Државните и национални политики мора да бидат над политичките калкулации на СДС, на  Филипче и нивното криминално наследство.

Филипче преку Рубин Земон e во директна соработка со Виктор Стојанов

Поврзани вести

Македонија  | 23.05.2026
Венко математичарот: Ако ние имаме десет ниви за орање, а Црна Гора три и сработиле две од три, а ние три од десет, џабе се фалиме дека сме сработиле повеќе
Македонија  | 23.05.2026
Венко Филипче е најголем застапник на бугарските позиции во Македонија
Твитови  | 22.05.2026
Ова на Филипче не е политички став, туку велепредавство и треба државата да почне ко такво да го третира