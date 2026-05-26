 Skip to main content
26.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 26 мај 2026
Неделник

Дополнето обвинение: Водачот на Шкаљарскиот клан бил издаден од сопствениот возач

Балкан

26.05.2026

Нови морничави детали се појавија во истрагата за ликвидацијата на Јован Вукотиќ, кој беше убиен на 8 септември 2022 година во Истанбул. Покренато е дополнително обвинение, според кое на лица како турските криминалци Барис Бојун и Бинали Џамгез им се заканува доживотен затвор. Исто така, се верува дека клучна улога во убиството на водачот на „Шкаљарскиот клан“ одиграл неговиот возач Емре Карагач, кој им дал на убијците инсајдерски информации.

Десет дена по убиството, полицијата добила дојава преку е-пошта во која се открива дека „Кавачкиот клан“ стои зад оваа ликвидација, што се претпоставуваше, но беа откриени и клучни лица во организацијата на убиството кои се криеле во Истанбул. 

Поврзани вести

Балкан  | 07.10.2025
Преку шофершајбна застрелан истакнат член на Шкаљарскиот клан
Балкан  | 30.08.2025
Не излегувал од дома за да не го убијат: Ликвидиран член на Шкаљарскиот клан на својата тераса
Балкан  | 30.08.2025
Водачите на Шкаљарскиот клан кои имаа македонски пасоши што им ги даде претходната влада биле убиени за 1.5 милиони евра