Под покровителство на Министерството за спорт дводневен едукативен настан „Advanced Sports Nutrition and Supplementation“

Под покровителство на Министерството за спорт, во Скопје се одржа дводневен едукативен настан „Advanced Sports Nutrition and Supplementation“, посветен на унапредување на знаењето и практиките во спортската нутриција.

Во текот на двата дена, преку стручни предавања, практични работилници и размена на искуства, околу 70 спортски работници и професионални спортисти имаа можност да стекнат нови знаења за современите пристапи во спортската исхрана, суплементација и оптимизација на перформансите.

Предавач на настанот беше реномираниот спортски нутриционист Кристијан Маргарит, кој преку своето долгогодишно искуство и експертиза сподели значајни практични совети и современи пристапи од областа на спортската нутриција.

На огромно задоволство, особено нè радуваше големиот интерес кај младите спортисти, кои имаа можност да добијат практични совети и директно да комуницираат со предавачот, кој се доближи до младите и несебично го сподели своето искуство и знаење.

Продолжуваме да инвестираме во едукација, развој и создавање подобри услови за спортот и спортистите.