Доделени наградите во Кан: Златната палма ја освои филмот „Фјорд“, на романскиот режисер Кристијан Мундиу

Рускиот режисер Андреј Звјагинцев ја освои Големата награда на жирито, а дури четири актери ги поделија актерските награди од филмовите „Кукавица“, во режија на Лукаш Донт, и „Изненадување“, во режија на Рјусуке Хамагучи.

Во осум категории, во кои наградите се доделуваат стандардно, оваа година има дури единаесет победници. По втор пат во својата богата кариера, романскиот режисер Кристијан Мунѓу ја освојува најпрестижната награда во фестивалскиот свет, овој пат за големата драма „Фјорд“ во која Себастијан Стан и Ренате Рејнсве ги играа главните улоги како членови на религиозно семејство од Романија кое се населило во норвешко село каде што се соочува со предрасудите на локалната заедница.

Деветнаесет години откако победи со сензационалниот филм „4 месеци, 3 недели и 2 дена“, Мунѓу се врати на големите врати во Кан каде што буквално триумфираше, бидејќи покрај тоа што неговиот „Фјорд“ ја освои Златната палма, ја доби и наградата ФИПРЕСЦИ, како и наградата на екуменското жири, што го прави апсолутен победник на овогодинешниот фестивал!

Главната награда на жирито за Гран При, втората најважна награда на целиот фестивал, ја освои рускиот режисер Андреј Звјагинцев за неговиот нов филм „Минотаур“, кој стана еден од најдобро оценетите филмови во Кан од страна на критичарите. Станува збор за напнат трилер за висок раководител чиј контролиран живот почнува да се распаѓа откако ќе западне во професионална криза и ќе открие брачна неверност.

Наградата од жирито ја освои германската режисерка Валеска Гризебах за акционо-авантуристичката романса „Спиечка авантура“ за жена која се согласува да му помогне на стар познаник кого го придружува во неговата авантура и наскоро влегува во опасна територија каде што ќе биде принудена да се соочи со сопствената похота.

Големото изненадување на овогодинешната церемонија на доделување награди се случи во категориите режија и глума. Имено, наградата за најдобар режисер ја поделија тројца режисери, што никогаш порано не се случило во историјата на Кан. Павел Павликовски ја освои наградата за режија на историската драма „Татковина“, со што го повтори успехот од 2018 година кога ја освои истата награда со својот претходен филм „Студена војна“. За драмата „Студена војна“, Павликовски на крајот доби номинација за престижната награда Оскар, а не е исклучено дека би можел повторно да го стори тоа со овој филм, најдобро оценет од критичарите, на овогодинешниот фестивал.

Наградата за најдобар режисер ја поделија и режисерите Хавиер Калво и Хавиер Амбрози за воено-историската романса „Црна топка“, која го истражува постоењето на неколку ликови поврзани преку теми за сексуалност, похота, болка и наследство. Двајцата режисери, инаку едни од најпознатите геј парови во Шпанија, кои се во врска повеќе од тринаесет години, не го криеја својот ентузијазам на сцената при примањето на наградата, исто како и актерките од филмот „Одеднаш“, во режија на Рјусуке Хамагучи, Вирџина Ефира и Тао Окамото, кои ја поделија наградата за најдобра женска улога и воедно им се заблагодарија на сценаристот и режисерот за можноста што им ја даде во 195-минутниот долг филм, еден од најтопло прифатените филмови на фестивалот од публиката, чии овации траеја речиси дванаесет минути, го оживуваат двајца нови пријатели кои делат страст за филозофски дискусии.

Во категоријата за главна машка улога, младите актери Емануел Макија и Валентин Кампањ триумфираа благодарение на нивната изведба во уште еден исклучително квалитетен филм на белгискиот режисер Лукас Донт „Кукавица“, кој се одвива на фронтот на Првата светска војна. Наградата за најдобро сценарио ја освои Емануел Мар за филмот „Нашето здравје“, воена драма што се одвива во 1940 година во Франција и го следи Анри Мар додека се обидува да се етаблира во новиот режим и да го објави својот политички манифест. Сите победници на овогодинешниот фестивал во Кан се дистрибуирани од МЦФ МКД, а по премиерите на домашните фестивали, публиката ќе има можност да ги погледне во нашите кина.