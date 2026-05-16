Кафето позитивно влијае на мозокот и на имунитетот

Нови истражувања покажуваат дека кафето може да влијае на сè, од функцијата на мозокот до здравјето на дигестивниот систем, благодарение на соединенија како полифеноли – растителни антиоксиданси кои можат да помогнат во заштитата на клетките од оштетување и да го поддржат целокупното здравје.

Умереното консумирање кафе е поврзано и со помал ризик од неколку хронични заболувања, вклучувајќи дијабетес тип 2, заболувања на црниот дроб и кардиоваскуларни заболувања.

Како што се акумулираат сè повеќе докази, станува јасно дека кафето не влијае на телото само на еден начин. Некои од неговите ефекти се директни, што значи дека соединенијата од кафето директно влијаат на различни системи во телото, како што е мозокот. Другите ефекти се индиректни – тие се случуваат преку цревниот микробиом, заедница на микроорганизми кои играат клучна улога во варењето, метаболизмот и имунолошката функција. Овие микроби помагаат во разградувањето на компонентите на храната и пијалоците што ги консумираме, создавајќи соединенија наречени метаболити кои можат да влијаат на здравјето на различни начини.

Досегашните истражувања главно ги разгледуваа директните и индиректните ефекти на кафето одделно – фокусирајќи се или на цревата или на мозокот, но не и на односот меѓу нив.

Тука влегуваат во игра новите истражувања. Неодамнешна студија објавена во списанието Nature Communications истражуваше како консумирањето кафе може да влијае на оската црево-мозок – сложен комуникациски систем што ги поврзува цревата и мозокот – преку проучување на промените во микробиомот, метаболитите што ги произведува и можните последици за расположението, когницијата и однесувањето.

Сепак, кафето не е магично решение и нема потреба да почнете да го пиете ако веќе не го правите тоа. Бидете внимателни и не претерувајте со консумирањето кафе, бидејќи прекумерните количини можат да имаат негативни ефекти како што се нервоза, проблеми со спиењето, забрзан срцев ритам и иритација на желудникот. Како и со повеќето работи, клучот е умереноста и слушањето на вашето тело.

На крајот на краиштата, ова истражување ја потврдува пошироката слика: цревата и зглобовите што ги произведува реагираат на она што го правиме постојано. Малите, одржливи навики – како дневна шолја кафе – се собираат со текот на времето и можат да придонесат за значајни промени во цревниот микробиом и целокупното здравје, пишува EatingWell.