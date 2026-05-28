Јаневска: Бројот на ученици е намален, но сите наставници ќе ги задржат работните места

Владата прави напори преку конкретни политики и мерки за сите наставници да ги задржат работните места, и покрај тоа што бројот на ученици значително е намален во изминатите години, а лани во 147 подрачни училишта воопшто и не се запишале ученици. Меѓудругото, затоа и воведуваме едносменска настава и продолжен престој во училиштата, со цел наставниците да имаат дополнителни активности, полн фонд на часови и да добиваат целосна плата. Во ова ни помагаат нашите големи партнери УНИЦЕФ и Светска банка.

Ова го истакна министерката за образование и наука, проф. д-р Весна Јаневска одговарајќи на пратеничко прашање во Собранието за состојбата со наставниот кадар во општина Дебар, каде има реакција на група наставници во врска со процесот на оптимизација на училишната мрежа.

„Во период од малку повеќе од 20 години, бројот на ученици се намалил за 28%, додека во истиот период бројот на наставници се зголемил за 46%. Како резултат на тоа, националниот просек се намали од 18 ученици по наставник на 11,4 ученици по наставник, во споредба со просекот на ОЕЦД од 15 ученици по наставник“, рече Јаневска, додавајќи дека поради ваквата состојба, околу 90%, а во некои општини и до 100% од средствата за образование одат за плати, што остава минимален простор за инвестиции во инфраструктура, опрема и професионален развој.

Министерката кажа дека лошите политики на претходната Влада имаат голем удел во намалувањето на бројот на ученици. Кога во претходните 7 години младите требало да планираат и развиваат семејства тука, тие одлучуваа да заминат надвор или да го одложат градењето семејство. Дури и цели оформени семејства ја напуштаа татковината. Додаде дека колку и да се потсмева некој сега, факт е дека во последните две години има менување на ситуацијата во неколку општини.