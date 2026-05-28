 Skip to main content
28.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 28 мај 2026
Неделник

Претседателката Сиљановска-Давкова присуствуваше на презентацијата на способностите на Армијата во Штип

Македонија

28.05.2026

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, во својство на врховна командантка на вооружените сили, заедно со началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски, денеска во Штип присуствуваше на презентацијата на воената опрема, како и на демонстрацијата на војничките вештини од различен вид.

Настанот беше организиран по повод успешно реализираната вежба „Блесок 26“, во чии рамки, Лесната пешадиска баталјонска група доби високи оценки за подготвеноста, согласно НАТО процедурите и стандардите.

Пред бројни граѓани беа изведени показни активности на единиците на Армијата, при што присутните имаа можност да проследат приказ на алпинистички и боречки вештини, активности со службени кучиња, строев настап на Баталјонот за почести, како и презентација на армиски возила, вооружување, воздухопловна опрема и хеликоптер Ми-8/17.

Во своето обраќање, Сиљановска-Давкова оцени дека Армијата претставува еден од најсилните столбови на стабилноста и безбедноста, подготвена да одговори на современите предизвици и да биде потпора на државата и граѓаните.

„Блесок 26 беше момент кога Армијата ја потврди својата професионалност, обученост и интероперабилност во рамките на НАТО“, рече претседателката.

Таа порача дека, иако мирот за неа останува највисока вредност, времињата во коишто живееме бараат будност и подготвеност.

Поврзани вести

Сервиси  | 08.05.2026
Припадници на АРМ спасиле маж и жена: Со возило биле заглавени во канал
Македонија  | 27.04.2026
Сиљановска-Давкова: „Блесок 26“ ја докажа нашата подготвеност за колективната одбрана на националната, регионалната, европската и светската безбедност и мир
Македонија  | 21.04.2026
Средба на Сиљановска-Давкова со казахстанскиот министер за трговија и интеграции, Арман Шакалиев