Сиљановска-Давкова: „Блесок 26“ ја докажа нашата подготвеност за колективната одбрана на националната, регионалната, европската и светската безбедност и мир

Денеска претседателката Гордана Сиљановска-Давкова ја проследи вежбата „Блесок 26“, дел од програмата на НАТО, којашто се реализираше од 19 до 27 април на полигонот „Криволак”.
Според неа, уште еднаш се докажа дека највисоките оценки за Лесната пешадиска баталјонска група не се случајни, туку се засновани врз манифестираното знаење, дисциплина, искуство и одговорност на македонската Армија, што ја профилираат како рамноправен, квалификуван и кредибилен член на Алијансата.
За неа, „Блесок 26“ е успешно положен тест за македонската подготвеност за брз и ефикасен воен одговор на реалните предизвици со коишто е соочен светот, во амбиент на тектонски промени на меѓународниот поредок и растечки закани по мирот и безбедноста.
Присутните ја проследија реализацијата на тактичката вежба „Воведување на лесна пешадиска баталјонска група (ЛПБГ) во офанзивни операции“.
По завршувањето на вежбата, претседателката им честиташе на учесниците за успешната реализација на истата.
На настанот, свои обраќање имаа и: министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски и началникот на Ј-9 на Командата на здружените сили на НАТО во Неапол, контраадмирал Торстен Маркс.
Меѓу присутните гости беше и командантот на НАТО корпусот за брзо распоредување од Грција, генерал-потполковник Григориос Боунтлиакис.
Во продолжение е интегралниот текст од обраќањето на претседателката Гордана Сиљановска-Давкова.
За мене, полигонот „Криволак“ веќе не е македонска периферна географска точка, туку лакмус за тестирање на македонската одбранбена подготвеност, важно камче во НАТО-мозаикот, служејќи му на мирот, како општо добро, во време на растечки безбедносни закани.
Денес тука, на самово место, in medias res, ќе бидеме не само сведоци, туку и коевалуатори на македонската одбранбена политика заснована врз докази, оценувајќи го степенот на неопходната хармонија меѓу знаењето и дисциплината, искуството и одговорноста, способноста за управување со современо оружје, елементи важни за компатибилноста на нашата армија со сестринските, но и за усогласената заедничка безбедносна политика.
Тука се креаторите и координаторите на македонскиот воено-одбранбен систем, коишто очекуваат да ги осветлат резултатите од својата макотрпна и одговорна работа.
Вежбата „Блесок 26“, во подлабока смисла е: проверка на институционалната и функционална димензија на капацитетот на Армијата како битен и високо почитуван сегмент на државата заради сериозниот пристап кон безбедноста, област којашто не трпи импровизација и површност и инсистира на длабочина и посветеност.
Живееме во време на драматични геополитички превирања и на правен вакуум, во коешто старите правила се релативизирани до непрепознавање и непочитување, а новите сè уште не се утврдени. Се случи незамисливото, војна на европско тло, Блискиот Исток не е само нестабилен, туку продуцира и поширока, па и светска нестабилност со далекусежни последици, сајбер-просторот прерасна во конфликтна арена, дезинформациите станаа инструмент за стимулирање на недоверба, а технолошкиот напредок, колку и да е евидентен, отвора сериозни етички и безбедносни дилеми.
Во такви околности, државите, меѓу кои и нашата, мора да се фокусираат на градење силни, стабилни и отпорни институции, да вложуваат во образованието, науката и знаењето, да ја зацврстуваат координацијата меѓу квалитетните системи, вклучувајќи ги и воените, подготвени за брза, рационална и ефикасна реакција.
„Блесок 26“, како дел од програмата на НАТО, е јасен израз на нашата посветеност кон колективната одбрана, регионалната стабилност и мирот. Ова го потенцираше и генералнот секретар Руте при неодамнешната посета.
Вежбава е тест за нашата подготвеност за дејствување во мировни операции, за справување со хибридни закани и за рамноправно учество во колективниот безбедносен систем. Со повеќе од 1.500 учесници, таа не е само воена проверка, туку јасен израз на меѓусебна доверба, за блескава светлина којашто ја изразува цврстината на сојузништвото и силата на заедништвото.
Горда сум на Лесната пешадиска баталјонска група и на нејзините највисоки оценки проследени со најважната: дека е борбено подготвена за извршување на својата мисија. Ова е значаен државен, армиски, професионален и морален успех зад којшто стојат објективни мерливи критериуми и докази, јасно утврдени стандарди и сериозна методологија, но и страсна и посветена работа, суверено раководење и огромен труд вложен од секој припадник на единицата.
Вие, припадниците на Армијата, сте врвен, очигледен и неспорен доказ дека македонската држава и армија се кредибилен и почитуван партнер во Алијансата.
Највисоката доверба којашто ја уживате кај граѓаните е резултат на многупати докажаната помош во мигови на природни катастрофи и епидемии.
Нашата армија е фактор на стабилност и чувар на глобалниот мир. Денес повеќе од 180 припадници на Армијата, под македонско знаме, се вклучени во мировни мисии и операции.
Силата на една современа армија не се мери само со опремата којашто ја поседува, туку и со меритократијата во регрутирањето и унапредувањето, постојаната стручна надградба и достоинствените услови за живот и работа на луѓето во униформа.
„Блесок 26“ е охрабрувачка и инспиративна потврда дека македонската армија ја разбира природата на времето во кое живееме и сериозно се подготвува за соочување со предизвиците што ги носи.
Да продолжиме да градиме армија којашто знае, армија којашто почитува хиерархија и дисциплина, но и армија којашто е втемелена на непресушни вредности.
Таквата армија е мојата и македонската гордост!