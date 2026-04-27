Обид за убиство пред угостителски објект во Скопје, полицијата го расчистува случајот

Во Скопје е регистриран обид за убиство пред угостителски објект, при што полициските служби преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и утврдување на околностите под кои дошло до инцидентот, информираат надлежни извори.

Според првичните информации, инцидентот се случил пред угостителски објект во градското подрачје, каде по меѓусебна расправија дошло до физичка пресметка во која едно лице се обидело да лиши друго лице од живот. По настанот, случајот бил пријавен во полицијата, која веднаш излегла на терен и започнала истрага.

Од Министерството за внатрешни работи се очекува дополнително соопштение по целосно документирање на настанот, при што се собираат изјави од сведоци и други материјални докази со цел утврдување на сите детали поврзани со инцидентот.

Случајот доаѓа во период кога во Скопје и пошироко се забележуваат повремени инциденти во и околу угостителски објекти, кои завршуваат со полициски интервенции и истраги.