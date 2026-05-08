Битола врие: „Чкембари“ жестоко ги пречекаа пелистерци

Екипа

Ракометарите на Пелистер доживеаја вистински дебакл (34-19) на гостувањето од Вардар во дерби пресметката која и дефинитивно им ја осигура титулата на „црвено-црните“.

Сето тоа предизвика огромен револт кај најверните навивачи на Пелистер, „Чкембарите“ кои синоќа кратко испратија порака до своите миленици: „Играте како „пи*ки“, пишува Екипа.

„Чкембари“ веќе денеска и со комплетно соопштение преку својата официјална страница испратија прашања до сопствениците, стручниот штаб и до ракометрите.

