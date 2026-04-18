Ракометарите на Еурофарм Пелистер повторно разочараа дел од битолската јавност, откако во нов натпревар одигран под очекувањата беа елиминирани од Охрид во Купот на Македонија. Полуфиналниот дуел имаше и непријатна постскрипта надвор од теренот.
Според објави на социјалните мрежи, на патот меѓу Битола и Охрид дошло до инцидент во кој неколку лица сопреле комбе за кое се претпоставува дека превезувало навивачи на охридскиот клуб. Возилото накратко било запрено, по што биле фрлани разни предмети, а видеа од настанот се појавија на интернет.
Од страна на навивачката група „Чкембари“ на социјалните мрежи била споделена и порака: „Баравте проблем, добивте“.
Сепак, ваквите случувања отвораат прашања за безбедноста и организацијата на натпреварите, како и зошто гостинските навивачи не биле обезбедени со полициска придружба при враќањето.
Баравте проблем, добивте – „Чкембари“ нападнаа комбе со навивачи на Охрид
Ракометарите на Еурофарм Пелистер повторно разочараа дел од битолската јавност, откако во нов натпревар одигран под очекувањата беа елиминирани од Охрид во Купот на Македонија. Полуфиналниот дуел имаше и непријатна постскрипта надвор од теренот.