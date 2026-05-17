 Skip to main content
17.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 17 мај 2026
Неделник

Расчистен случајот со опасно управување скутер во Штип – идентификуван малолетникот од видео објавата на социјалните мрежи

Хроника

17.05.2026

Во врска со видео објава споделена на социјалната мрежа Фејсбук, на која се забележува лице кое управува скутер на едно тркало и со таквото однесување ја загрозува безбедноста во сообраќајот, полициски службеници веднаш презедоа мерки и активности за идентификација на лицето.

По преземените активности, од страна на СВР Штип утврдено е дека на 11.05.2026 година околу 21.00 часот, на раскрсницата помеѓу улиците „Сремски Фронт“ и „Борис Крајгер“ во Штип, Е.Б.(15) од Штип сторил кривично дело по член 297-а од Кривичниот законик, како и сообраќајни прекршоци согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Лицето е пронајдено и идентификувано, а против него се преземаат соодветни законски мерки согласно важечките законски прописи.

Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот да се однесуваат совесно и одговорно и да не изведуваат опасни дејствија со кои се загрозува сопствената безбедност, како и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот.

Поврзани вести

Хроника  | 16.05.2026
Со оружје од возилото се заканувал на друг возач, па скршил рампа на патарината кај Глумово откако не застанал на полициски службеници
Македонија  | 13.05.2026
МВР: Граѓаните да не веруваат на пораки кои доаѓаат од нелегитимен веб сајт на Министерството
Хроника  | 07.05.2026
Стрелачки клуб од Прилеп продавал оружје на црно, одземени 70 малокалибарски пушки и 10 пиштоли