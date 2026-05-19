19.05.2026
Oва не е само позиција, туку обврска, вели новиот портпарол на ВМРО-ДПМНЕ

Македонија

На предлог на претседателот проф. др. Христијан Мицкоски, а со одлука на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, ја добив честа, но и одговорноста да бидам портпарол на најголемата и најорганизирана партија во Македонија – ВМРО-ДПМНЕ, вели Валентин Манасиевски, кој упати благодарност до претседателот на партијата и нејзиното раководството за довербата.

Ова не е само позиција, туку обврска. Ќе бидам гласот што транспарентно ќе ве информира, ќе одговара и ќе застанува зад она во што веруваме, а тоа е чесност, отчетност и работа за сите граѓани. Благодарам до сите оние кои ме поддржуваат во оваа работа. Се залагаме да работиме што е можно повеќе и да бидеме што е можно поблиску до народот, сподели Манасиевски.

Манасиевски е долгогодишен активист на ВМРО-ДПМНЕ, кој својот партиски активизам го има започнато во структурите на УМС на ВМРО-ДПМНЕ. Има завршено високо образование на Филозофскиот факултет при УКИМ, а моментално е мастер студии на УГД во Штип.

