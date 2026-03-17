17.03.2026
Врвниот композитор и диригент Мајк Холобер е гостин на Националниот џез оркестар

Еден од најреномираните современи џез-композитори и диригенти, Мајк Холобер, на 18 март ќе настапи со Национален џез-оркестар, претставувајќи го својот најнов и исклучително значаен проект „This Rock We’re On: Imaginary Letters“. Концертот ќе се одржи во Национална опера и балет со почеток во 20:00 часот, под диригентската палка на самиот автор.

Гости солисти на концертот ќе бидат Андријана Јаневска (вокал), Кирил Јосифов (виолончело) и Влатко Нушев (вибрафон и перкусии).

Холобер е препознатлив по својата виртуозност, изразена оркестарска визија и длабока музичка чувствителност.

Неговиот проект „This Rock We’re On: Imaginary Letters“ е оценет како „монументално ремек-дело“ и „мајсторска лекција по композиција за џез оркестар“. Во ова дело, Холобер создава впечатлив спој на два музички света, вметнувајќи ја суптилната естетика на современата класична музика, нагласена преку интимната камерна звучност на виолончелото, пијаното, вибрафонот и вокалот, во моќната и динамична енергија на биг бендот.

Делото претставува длабока уметничка рефлексија за убавината на природата и за судбината на планетата. Конципирано е како циклус од таканаречени „замислени писма“ посветени на писатели, уметници и активисти кои својот живот го поминале во восхит и грижа за планетата. Секое писмо е проследено со инструментална оркестарска интерпретација што ја продлабочува и музички ја отсликува неговата содржина и поетска димензија, велат од Националниот џез-оркестар.

