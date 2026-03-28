ИДФ проценува дека ќе ги заврши нападите врз речиси целата иранска воено-индустриска база во наредните денови

Израелските одбранбени сили (ИДФ) проценуваат дека во наредните денови ќе го завршат таргетирањето на речиси сите клучни локации на иранската воена индустрија.

Одбранбената индустрија на Иран е обемна, со бројни воени тела и приватни компании кои произведуваат системи за оружје – или компоненти – вклучувајќи балистички ракети, противвоздушна одбрана, поморско оружје, кибер капацитети, па дури и шпионски сателити, пренесе Тајм оф Израел.

Израелските воздухопловни сили досега таргетираа илјадници средства на иранската воена индустрија за време на војната, или околу 70 проценти, а ИДФ соопшти дека сега е близу до целта од 90 отсто на клучните локации што се користат за развој на оружје кое е закана за Израел.