ИДФ проценува дека ќе ги заврши нападите врз речиси целата иранска воено-индустриска база во наредните денови

28.03.2026

Израелските одбранбени сили (ИДФ) проценуваат дека во наредните денови ќе го завршат таргетирањето на речиси сите клучни локации на иранската воена индустрија.

Одбранбената индустрија на Иран е обемна, со бројни воени тела и приватни компании кои произведуваат системи за оружје – или компоненти – вклучувајќи балистички ракети, противвоздушна одбрана, поморско оружје, кибер капацитети, па дури и шпионски сателити, пренесе Тајм оф Израел.

Израелските воздухопловни сили досега таргетираа илјадници средства на иранската воена индустрија за време на војната, или околу 70 проценти, а ИДФ соопшти дека сега е близу до целта од 90 отсто на клучните локации што се користат за развој на оружје кое е закана за Израел. 

Поврзани вести

Свет  | 28.03.2026
Американскиот потпретседател Венс изјави дека САД „наскоро“ ќе излезат од Иран
Свет  | 28.03.2026
Нов напад во близина на нуклеарната централа Бушер во Иран
Свет  | 28.03.2026
Борбените дејства во полн ек: Во ирански напад врз базата „Принц Султан“, ранети 12 американски војници
