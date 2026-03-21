Израел и САД значително ќе ги зголемат нападите врз Иран, најавува израелскиот министер за одбрана

21.03.2026

Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, изјави дека Израел и САД значително ќе ги интензивираат своите напади врз Иран во наредните денови.

Кац по консултациите со високи воени претставници во штабот на армијата во Тел Авив изјави дека нападите ќе бидат насочени кон иранското раководство.

Израел е решен да ја продолжи својата кампања против структурата на моќ во Иран, со цел „обезглавување на неговите команданти и уништување на неговите стратешки капацитети“ сè додека не се отстранат сите закани за безбедноста на Израел и интересите на САД во регионот“, изјави Кац.

Претходно, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека размислува за прекин на кампањата против Иран, додавајќи дека САД се блиску до постигнување на своите цели во конфликтот. 

