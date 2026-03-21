Џорџија на 60 дена го укинува данокот на гориво поради војната на Блискиот исток и растот на цените во САД

Џорџија е првата сојузна држава во САД што ги суспендираше даноците за гориво откако цените на горивата се зголемија поради војната на Блискиот Исток.

Републиканскиот гувернер Брајан Кемп потпиша закон за 60-дневна суспензија на даноците за гориво од 33 центи за галон за бензин и 37 центи за галон за дизел.

Сепак, за разлика од 2022 година, кога цените на горивата исто така скокнаа, другите држави сè уште не преземале сличен чекор. Тоа е делумно затоа што државите во моментов немаат толку пари како што имаа непосредно по пандемијата, кога федералната помош и даночните приходи доживеаја голем пораст.

Според податоците од здружението на возачи ААА, просечната цена на горивото во САД се зголеми од 2,93 долари за галон на 20 февруари на 3,91 долари за галон.

Кемп рече дека сака „да ги врати парите на даночните обврзници таму каде што им е местото, во џебовите на вредните граѓани на Џорџија“. Се проценува дека Џорџија ќе се откаже од 360 до 400 милиони долари приходи од данок на гориво.

Одлуката е дел од поширок пакет за даночни олеснувања што вклучува и враќање на данок на доход од 250 до 500 долари по домаќинство за сите даночни обврзници во Џорџија во 2024 и 2025 година. Тие 1,2 милијарди долари поврат.

Сите тие пари ќе бидат распределени во изборна година, додека републиканците и демократите се борат за контрола врз Џорџија.

Гувернерот на Републиканската партија, Рон ДеСантис, вчера изјави дека нема планови за суспендирање на данокот на гориво во Флорида, додавајќи дека „нема едноставно решение“.

Републиканците бараат 30-дневен мораториум на данокот во Мериленд, но владејачките демократи го отфрлаат.