16.03.2026
Понеделник, 16 март 2026
Цените на бензинот во САД скокнаа за 24 отсто

16.03.2026

Цените на бензинот во САД во недела достигнаа просечна цена од 3,70 долари за галон, што е зголемување од 24 проценти од почетокот на војната во Иран на 28 февруари, според податоците на Американската автомобилска асоцијација (AAA).

Цените на нафтата се движеа околу 100 долари за барел минатата недела, бидејќи тензиите ескалираат на Блискиот Исток и во Ормутскиот теснец, кој е клучен премин за голем дел од светската трговија со сурова нафта, објавува CNN.

Ормутскиот теснец, низ кој течат околу 20 проценти од светската сурова нафта, е затворен од почетокот на војната меѓу САД и Израел против Иран, а движењето на танкерите за нафта од тој регион во голема мера е запрено, што ја нарушува трговијата со нафта од земјите од Блискиот Исток богати со нафта.

Поврзани вести

Свет  | 15.03.2026
Американски генерал кој ја водел програмата за вонземјани на Пентагон исчезнал во Ново Мексико
Свет  | 14.03.2026
САД нудат 10 милиони долари за информација каде се наоѓа новиот ирански лидер, Моџтаба Хамнеи
Свет  | 14.03.2026
Арагчи: Војната ни е наметната, ние се браниме според принципот „око за око“
