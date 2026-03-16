Цените на бензинот во САД скокнаа за 24 отсто

Цените на бензинот во САД во недела достигнаа просечна цена од 3,70 долари за галон, што е зголемување од 24 проценти од почетокот на војната во Иран на 28 февруари, според податоците на Американската автомобилска асоцијација (AAA).

Цените на нафтата се движеа околу 100 долари за барел минатата недела, бидејќи тензиите ескалираат на Блискиот Исток и во Ормутскиот теснец, кој е клучен премин за голем дел од светската трговија со сурова нафта, објавува CNN.

Ормутскиот теснец, низ кој течат околу 20 проценти од светската сурова нафта, е затворен од почетокот на војната меѓу САД и Израел против Иран, а движењето на танкерите за нафта од тој регион во голема мера е запрено, што ја нарушува трговијата со нафта од земјите од Блискиот Исток богати со нафта.