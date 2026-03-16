Одобрени драмски претстави од областа на драмската дејност за 2026 во Културно-информативен центар-Скопје

Врз основа на објавениот конкурс за драмска дејност објавен од страна на ЈУ „Културно информативен центар – Скопје, на ден 26.1.2026 година, во времетраење од 20 дена, до 14.02.2026 година, беа пријавени 20 апликации, информираат од КИЦ-Скопје.

Kомисијата од областа на Драмска дејност за 2026 година на ЈУ „Културно информаривен центар“ – Скопје, ги разгледа сите пристигнати апликации на објавениот конкурс, и со финансиска поддршка ги одобри следниве драмски претстави:

1. Друштво за едукација и услуги „Театар за тебе“- Изабела Јакимова „Знаме и куфер“ авторска современа дуо драма

2. Друштво за едукација и услуги „Театар за тебе“- Изабела Јакимова – Детска претстава 3+: „Лоракс & Последното дрво

3. ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ДЕЈНОСТИ ,,ТЕАТАР ХИТ” СКОПЈЕ – ,,Младата чорбаџика”- театарска претстава – работена по мотивите од делата на големиот автор Марко Цепенков

4. Здружение за едукација, промоција и афирмација на современи, изведувачки и дигитални уметности АРТ КУЛТ-УРА! Скопје, Борче Начевски, претседател едукативна, интерактивна, театарска претстава за деца со работен наслов: “ЅВЕЗДЕНИ ПЕРНИЧИЊА“

5. Бојан Лазаров – „Басните оживуваат“ – детска театарско – танцова претстава по мотиви на Басни од Езоп “

6. Продукција Арториум – Бранко Атанасов – Театарска претстава ,,Итар Пејо’’

7. Државно средно училиште со ресурен центар „Димитар Влахов“, Александра Јаковчевска, директор – „Џо во земјата на чудата и пиперките“