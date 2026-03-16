Март е месецот кога балконот оживува

Март е пресвртница за балконските цвеќиња – температурите сè уште се нестабилни, но доцнењето со подготовката директно влијае на цветањето во мај и јуни. Еве конкретен список на активности поделен по тип на растение, за балкони во македонски климатски услови.

Што се сади во март на балкон

Рано во март, додека ноќните температури сè уште паѓаат под 5 степени, на балкон може безбедно да се посадат маргаритки, виолети и примули – тие издржуваат краткотрајни мразови. Петунии, герании и бегонии сè уште не – нив чекај до средина на април кога минималната температура стабилно останува над 8 степени ноќе. Ако имаш застаклен балкон, можеш да почнеш со садење на петунии во саксии уште во втората половина на март.

Резидба – кое цвеќе, кога

Геранииите кои презимиле треба да се режат сега, пред да тргнат во пораст – скрати ги гранките на 10-15 сантиметри над основата. Розите на балкон исто така се режат во март, кога пупките почнуваат да набабруваат но листовите уште не се отвориле. Лавандата не се реже во март – чекај по цветањето. Хортензиите кои цветаат на старо дрво не се режат воопшто сега.

Ѓубрење и подготовка на супстрат

Стариот супстрат во саксиите по зимата е исцрпен – замени најмалку горните 5 сантиметри со свеж супстрат со додаден перлит за дренажа. Прво ѓубрење со течно ѓубриво за цветни растенија може да почне кога средните дневни температури стабилно ќе надминат 10 степени – обично кон крајот на март во Скопје и пониските предели, а кон средина на април во Охрид и планинските градови.

Заштита од доцни мразови

Март во Македонија носи ненадејни враќања на зимата. Решението е едноставно: следи ја прогнозата три дена однапред и при очекуван мраз под минус 2 степени внеси ги осетливите саксии внатре или покриј ги со агровлакно. Не верувај на садници купени во градинарски центар – тие биле во затоплена средина и не се адаптирани на надворешни услови.