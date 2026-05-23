Хрватите ја заштитија српската слава како свое наследство!

Иако Србија ја заштити славата во УНЕСКО во 2014 година, Хрватска неочекувано донесе официјална одлука со која ја прогласи славата  за културно богатство на неретванските католици, без да спомене дека станува збор за традиција на православните Срби .

Министерството за култура и медиуми на Република Хрватска донесе одлука за внесување на „Слава, крстница, крстна слава или крстно име – прослава на семејниот светец на светецот-заштитник на неретванските католици“ во државниот регистар под број Z-7985, прогласувајќи ја за културно богатство.

