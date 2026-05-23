Филипче молчи за соработката со Виктор Стојанов

Филипче пак на прес-конференција изнесе невистини и глупости кои се далеку од реалноста, а не кажа за неговата соработка со човекот на кој му е забранет влезот во Македонија, Виктор Стојанов, тој требаше денес да излезе на прес и да се извини на македонските граѓани за неговите антимакедонски политики и да си замине од политиката, исто како што негови блиски му советувале да го тргне Рубин Земон од член на ИО на СДС.

Бугарските политики во Македонија ги застапува специјалниот пратеник на Радев, Филипче и затоа цврсто и денес по 100ти пат кажа дека уставните измени мора да се направат.Оние кои не негираат на Филипче му се наредбодавци.На крај ќе остане сам со кланот Заеви, прогнозираат од ВМРО-ДПМНЕ.