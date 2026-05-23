СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Филипче молчи за соработката со Виктор Стојанов

23.05.2026

Филипче пак на прес-конференција изнесе невистини и глупости кои се далеку од реалноста, а не кажа за неговата соработка со човекот на кој му е забранет влезот во Македонија, Виктор Стојанов, тој требаше денес да излезе на прес и да се извини на македонските граѓани за неговите антимакедонски политики и да си замине од политиката, исто како што негови блиски му советувале да го тргне Рубин Земон од член на ИО на СДС.

Филипче и Земон се главни соработници на бугарската пропаганда во Македонија

Бугарските политики во Македонија ги застапува специјалниот пратеник на Радев, Филипче и затоа цврсто и денес по 100ти пат кажа дека уставните измени мора да се направат.Оние кои не негираат на Филипче му се наредбодавци.На крај ќе остане сам со кланот Заеви, прогнозираат од ВМРО-ДПМНЕ.

