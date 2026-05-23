Русија издаде потерница по Гари Каспаров

Руските истражни органи распишаа меѓународна потерница по поранешниот светски шампион во шах Гари Каспаров, под обвинение за јавно оправдување на тероризмот и за два случаи на кршење на правилата за дејствување на странски агенти.

Каспаров, кој веќе е прогласен за странски агент во својата татковина и внесен во официјалниот регистар на терористи, претходно се соочи со одлука на Окружен суд во Москва, кој на 22 декември 2025 година му одреди мерка притвор во траење од два месеци. Оваа мерка треба да стапи во сила од моментот на неговото евентуално екстрадирање, депортирање или фактичко апсење на територијата на Руската Федерација.

Првичното обвинение против него се заснова на член од Кривичниот законик на Русија за јавно оправдување на тероризам преку информатичко-телекомуникациски мрежи, вклучувајќи го и интернетот, за што е предвидена затворска казна од пет до седум години, како и забрана за вршење одредени дејности. Дополнително, тој во отсуство е обвинет и за две кривични дела поврзани со непочитување на обврските наметнати со статусот странски агент, каде што законот предвидува парична казна или затвор до две години.

Руското Министерство за правда го вклучи Каспаров во списокот на странски агенти во мај 2022 година, со образложение дека извршувал политички активности во корист на Украина и американската невладина организација „Хјуман рајтс воч“. Руските судови досега неколку пати го повикуваа Каспаров на административна одговорност за слични прекршоци. Познатиот шахист во моментов живее надвор од границите на Русија