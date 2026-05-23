 Skip to main content
23.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 23 мај 2026
Неделник

Само вчера фатени пет малолетници зад волан

Хроника

23.05.2026

Во текот на изминатото деноноќие на целата територија на државата, полициските службеници лишија од слобода 18 возачи за безобѕирно управување возило, 12 возеле без дозвола, од кои пет малолетници, четворица под дејство на алкохол и двајца возеле без дозвола и под дејство на алкохол.

Во Скопје две малолетни лица управувале возило без возачка дозвола, шестмина во Кичево (тројца малолетници), двајца во Велес и по еден во Струга и Прилеп. По едно лице во Делчево, Свети Николе, Велес и Прилеп управувале возило под дејство на алкохол и по едно лице во Радовиш и Гостивар управувале возило без возачка дозвола и под дејство на алкохол. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај.

Поврзани вести

Хроника  | 13.05.2026
Поранешен ученик го избол 15-годишникот од Ченто
Хроника  | 12.05.2026
Банда малолетници нападна и ограби деца на екскурзија во паркот во Гази Баба
Хроника  | 12.05.2026
Избоден 15-годишник во основно скопско училиште