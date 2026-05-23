 Skip to main content
23.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 23 мај 2026
Неделник

30-дневен притвор за 76-годишниот Косовец, ова е делото за кое ќе му се суди

Хроника

23.05.2026

Кривичниот суд во Скопје го прифати предлогот на обвинителот и на возачот на камионот кој ја предизвика сообраќајната несреќа на обиколницата кај Скопје му определи 30-дневен притвор.

Доцна синоќа е определена мерка притвор на осомничениот за сообраќајката на обиколница, поради опасност од бегство и можност за повторување на кривичното дело, соошти денеска Кривичниот суд.

Обвинителството бараше притвор за возачот поради можност од бегство и да го повтори делото. Седумдесет и шестгодишниот возач од Косово е осомничен за кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2 во врска со член 297 став 1 од Кривичниот законик (КЗ).

Во информацијата од Обвинителството се наведува дека возачот не ја прилагодил брзината спрема условите на патот и изгубил контрола над возилото по што ја скршил металната ограда и преминал на другата страна од автопатот по што директно се судрил со патничкото возило „БМВ“.

Во несреќата загина 51-годишниот баритон Ристе Велков, неговиот 20-годишен син и уште две момчиња на 20 години.

Марко Ѓорѓиевски, Петар Миланов, Адам Велков и Ристе Велков се загинатите во страотната несреќа на обиколницата

Поврзани вести

Хроника  | 22.05.2026
Се бара притвор за 76-годишникот од Косово кој ја предизвика тешката сообраќајка на обиколница
Хроника  | 22.05.2026
Оперскиот пејач Ристе Велков и неговиот син загинаа во несреќата на скопската обиколница
Хроника  | 12.05.2026
Тешка несреќа кај Ратавица, загина маж