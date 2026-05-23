Сабота, 23 мај 2026
„Големи проекти и преродба на Скопје“ најави градоначалникот по средбата со премиерот Мицкоски

Скопје

Премиерот Христијан Мицкоски и скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски денеска имале средба во Владата за капиталните проекти што се во подготовка.

Ѓорѓиевски  попладнево на Фејсбук напиша дека станува збор за големи, суштински и развојни проекти, што ќе значат вистинска преродба за главниот град на државава. Тој му се заблагодари на премиерот за поддршката што ја добива Град Скопје.

Фото: Фејсбук-страница на скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски

Со конкретни дела покажуваме како се сака својот град и својата татковина. Скопје заслужува многу. Скопје добива нова енергија, нова динамика и нова перспектива. Продолжуваме со уште посилно темпо – порача Ѓорѓиевски во објавата на Фејсбук.

