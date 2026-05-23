Арсими минимално ја совлада Струга

Фудбалерите на Арсими со победа го завршија настапот во шампионатот од ПФЛ откако попладнево во првиот дуел од последното 33.коло ја совладаа Струга на домашен терен со 1:0. Ова за Арсими беше 13.та победа во првенството и во моментов се пробија на петтото место на табелата.

Единствениот гол на натпреварот го постигна Армин Бесагиќ во 47.минута.

До крајот на дуелот немаше промени на резултати, а Струга првенството го завршува на третата позиција со 62 бода на третото место.

Денеска се игра и дерби дуелот меѓу Вардар и Шкендија (во тек), по кој на фудбалерите на Вардар ќе им биде предаден шампионскиот пехар.