23.05.2026
Арсими минимално ја совлада Струга

Фудбалерите на Арсими со победа го завршија настапот во шампионатот од ПФЛ откако попладнево во првиот дуел од последното 33.коло ја совладаа Струга на домашен терен со 1:0. Ова за Арсими беше 13.та победа во првенството и во моментов се пробија на петтото место на табелата.

Единствениот гол на натпреварот го постигна Армин Бесагиќ во 47.минута.

До крајот на дуелот немаше промени на резултати, а Струга првенството го завршува на третата позиција со 62 бода на третото место.

Денеска се игра и дерби дуелот меѓу Вардар и Шкендија (во тек), по кој на фудбалерите на Вардар ќе им биде предаден шампионскиот пехар.

