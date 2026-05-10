Најмалку 15 полицајци убиени во самоубиствен напад на терористичка група во северозападен Пакистан

Најмалку 15 полицајци беа убиени во самоубиствен напад врз полициска станица во северозападната пакистанска покраина Хајбер Пахтунхва, што се граничи со Авганистан, јави ДПА, повикувајќи се на официјални лица.

Нападот се случи во округот Бану, каде што терористите доцна во ноќта со автомобил полн со експлозив удриле во полициска контролна станица. По нападот имало интензивна престрелка.

Вооружената група Итехад-ул-Муџахидин ја презеде одговорноста за нападот.

Најмалку 15 полицајци беа убиени, изјави за ДПА регионален полициски службеник. Уште тројца беа ранети во нападот, додаде тој.

Во времето на нападот, на станицата се наоѓаа 18 полицајци.

Силната експлозија доведе до целосно уништување на полицискиот објект, како и до уништување на оклопно возило.(МИА)