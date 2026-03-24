24.03.2026
Вторник, 24 март 2026
Велика Британија ќе предводи коалиција за расчистување на Ормуската Теснина

24.03.2026

Кралската морнарица на Обединетото Кралство ќе ја предводи „Коалицијата Ормуз“ за повторно отворање на клучниот проток, јави „Тајмс“.

Велика Британија ќе испрати бродови за чистење мини заедно со американската и француската морнарица, изјавиле британски претставници за медиумот. Некои од тие пловила би можеле да бидат автономни.

Обединетото Кралство, исто така, понуди да биде домаќин на самит за повеќе од 30 нации кои потпишаа заедничка изјава нудејќи „соодветни напори“ за обезбедување на поморскиот сообраќај, пренесува Политико. 

﻿