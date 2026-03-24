Велика Британија ќе предводи коалиција за расчистување на Ормуската Теснина

Кралската морнарица на Обединетото Кралство ќе ја предводи „Коалицијата Ормуз“ за повторно отворање на клучниот проток, јави „Тајмс“.

Велика Британија ќе испрати бродови за чистење мини заедно со американската и француската морнарица, изјавиле британски претставници за медиумот. Некои од тие пловила би можеле да бидат автономни.

Обединетото Кралство, исто така, понуди да биде домаќин на самит за повеќе од 30 нации кои потпишаа заедничка изјава нудејќи „соодветни напори“ за обезбедување на поморскиот сообраќај, пренесува Политико.