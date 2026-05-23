Трамп изјави дека преговарачите се поблиску до договор за Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека преговарачите на САД и Иран се поблиску до финализирање договор за ставање крај на војната.

Во интервју за телевизијата Си-Би-Ес Њуз (CBS News), тој рече дека евентуалниот конечен договор ќе го спречи Иран да се стекне со нуклеарно оружје и ќе гарантира дека прашањето со збогатениот ураниум на Иран ќе биде решено на задоволителен начин.

– Ќе потпишам договор само кога ќе го постигнеме сето она што го сакаме – истакна Трамп.

Иран, САД и посредниците од Пакистан денеска соопштија дека е постигнат напредок во преговорите за прекин на војната.

Во посебно интервју за новинарскиот портал „Аксиос“ (Axios), Трамп изјави дека денеска со советниците ќе го разгледа најновиот нацрт-договор со Иран, а до утре ќе донесе одлука дали војната ќе продолжи.

– Или ќе постигнеме добар договор, или ќе ги уништиме – изјави Трамп.