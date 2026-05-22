Републиканците во Конгресот го откажаа гласањето за резолуцијата за запирање на војната со Иран

Републиканските лидери во Претставничкиот дом на американскиот Конгрес неочекувано го откажаа гласањето за резолуцијата со која се бараше прекин на војната со Иран, освен доколку претседателот Доналд Трамп не добие официјално одобрение од Конгресот. Оваа одлука уследи два дена откако Сенатот на САД веќе усвои слична мерка.

Гласањето беше предвидено да се одржи вчера доцна попладне, непосредно пред заминувањето на конгресмените од Вашингтон на одмор по повод Денот на сеќавањето. По откажувањето на процедурата, Демократите објавија дека обезбедиле доволна поддршка за усвојување на резолуцијата, која воведува ограничувања за Трамп во Домот каде што републиканците инаку го имаат мнозинството.

Претставничкиот дом претходно годинава со тесно мнозинство блокираше три вакви резолуции за воените овластувања, благодарение на речиси едногласната поддршка од републиканците, со што се демонстрираше силна партиска кохезија околу војната во Иран. Меѓутоа, по неколку недели откако САД и Израел ги започнаа нападите врз Иран на 28 февруари без очекуваниот конечен исход, поддршката почна да слабее, па последната резолуција не помина поради целосно изедначен резултат при гласањето. Грегори Микс, водечки демократ во Комисијата за надворешни работи, изјави дека републиканското раководство го одложило гласањето за почетокот на јуни бидејќи биле свесни дека демократите го имаат потребното мнозинство гласови.

Демократите и неколку републикански претставници јавно побараа од Трамп да побара одобрение од Конгресот за употреба на воена сила, повикувајќи се на Уставот на САД според кој Конгресот, а не претседателот, има овластување да објавува војна. Од друга страна, мнозинството републиканци и Белата куќа тврдат дека актите на Трамп се легални и во рамките на неговите уставни права како врховен командант за заштита на земјата преку ограничени воени операции. Во меѓувреме, во Сенатот слична мерка помина со 50 гласа „за“ и 47 „против“, откако четворица републиканци гласаа заедно со демократите против насоката на Трамп.