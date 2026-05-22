Ѓоргова: Македонија и Франција ја продлабочуваат соработката во културата и туризмот

фото: Министерство за култура и туризам

Државниот секретар во Министерството за култура и туризам, Марија С. Ѓоргова, вчера, во пријатна и конструктивна атмосфера, оствари средба со Грегоар Жислер, директор на Францускиот културен институт во Скопје.

На средбата, Ѓоргова и Жислер ги потврдија досегашната одлична соработка и традиционално пријателските односи меѓу двете земји, како и заедничката подготвеност за нивно натамошно продлабочување.

Во фокус на разговорот беа идните активности и иницијативи во областа на културата и туризмот, при што беше потврдено и претстојното потпишување Меморандум за соработка, чиј текст е веќе усогласен, меѓу Министерството за култура и туризам и Амбасадата на Француската Република во Скопје.

Меморандумот предвидува унапредување на билатералната соработка преку реализација на заеднички проекти, размена на уметници и експерти, соработка меѓу институции, поддршка во заштитата и промоцијата на културното наследство, како и промоција на туристичките потенцијали на двете држави.

Соговорниците изразија уверување дека оваа соработка ќе придонесе за уште посилно поврзување меѓу институциите, уметниците и културните работници, отворајќи нови можности за заеднички проекти, културна размена и афирмација на културните вредности на двете пријателски земји.