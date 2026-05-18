Брижит Макрон се пожали на животот во Елисејската палата: „Понекогаш не го гледам синото небо“

18.05.2026

Првата дама на Франција, Брижит Макрон, ги сподели своите впечатоци за животот во Елисејската палата, истакнувајќи дека дури и во таква средина има моменти на замор и песимизам. Во интервју за „La Tribune Dimanche“, таа ги опиша емоционалните тешкотии во последните години.

Понекогаш ми е тешко да го видам синото небо“, Брижит го отвори срцето, додавајќи дека „има моменти на песимизам какви што никогаш порано не сум имала“.

Според неа, животот во политиката се покажал многу потежок отколку што може да изгледа однадвор.

Порано имав нормален живот: деца, работа, подеми и падови, како и сите други. И овие десет години летаа толку брзо… Ја видов темнината на светот, глупоста, злобата“, вели подобрата половина на Макрон.

