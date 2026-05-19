 Skip to main content
19.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 19 мај 2026
Неделник

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ доаѓа во посета на Македонија

Македонија

19.05.2026

На 26 мај (вторник) во 10 часот претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе биде домаќин на официјалната посета на претседателот на Владата на Република Хрватска Андреј Пленковиќ во земјата.

Согласно агендата, предвидено е пречек на премиерот Андреј Пленковиќ на Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид.

Потоа, предвидена е тет-а-тет средба помеѓу премиерот Мицкоски и премиерот Пленковиќ, владина билатерална средба, потпишување на договори помеѓу двете влади за стратешка соработка, меморандум за соработка помеѓу Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и Министерство за заштита на животната средина и зелена транзиција на Република Хрватска.

Понатаму, заедничка прес конференција ќе одржат премиерот Мицкоски и премиерот Пленковиќ, додека на крај е предвидено и средба и размена на искуства помеѓу бизнис заедницата на двете држави.

Настанот ќе се одржи во Хотел „Инекс Олгица“ во Охрид.

Поврзани вести

Свет  | 19.05.2026
Путин се обрати до кинеските граѓани пред официјалната посета на Пекинг
Македонија  | 19.05.2026
Сиљановска-Давкова по средбата со Пирц Мусар во Љубљана: Процесот на проширување на ЕУ да не се кочи со билатерализација врзана за идентитетски прашања
Свет  | 16.05.2026
Путин во посета на Пекинг на 19 и 20 мај