Путин во посета на Пекинг на 19 и 20 мај

Принтскрин

Рускиот претседател Владимир Путин ќе ја посети Кина на официјална посета и ќе се сретне со својот кинески колега Си Џинпинг во Пекинг на 19–20 мај, потврди Кремљ денеска.

Посетата доаѓа само неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп беше во Кина на дводневен самит на 14–15 мај, што ја означи првата посета на американски претседател на Кина по речиси една деценија.

Патувањето на Путин ќе се совпадне со 25-годишнината од Договорот за добрососедство и пријателска соработка меѓу Русија и Кина, кој претставува основа за односите меѓу двете земји.

Путин и Си „ќе разговараат за тековните билатерални прашања, начините за понатамошно зајакнување на сеопфатното партнерство и стратешката соработка меѓу Руската Федерација и Народна Република Кина, како и ќе разменат мислења за клучни меѓународни и регионални прашања“, се наведува во соопштението на Кремљ.

Рускиот лидер последен пат ја посети Кина во 2025 година, кога со Си потпиша неколку договори кои ја зајакнаа економската соработка во области како енергија и технологија. Кина е најголем трговски партнер на Русија, бидејќи Москва ја пренасочи својата економија кон Азија по западните санкции поради инвазијата врз Украина.

За време на посетата во вторник и среда, Путин ќе разговара и за економска и трговска соработка со кинескиот премиер Ли Ќијанг.

Трамп, пак, не откри многу за економските придобивки од неговата посета на Пекинг, по турбулентна година во трговските односи меѓу САД и Кина поради закани со царини. „Мислам дека се случија многу добри работи“, изјави Трамп. „Постигнавме фантастични трговски договори, навистина за двете земји.“