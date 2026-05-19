19.05.2026
Утре во Куманово ќе се одржи ревија на кратки филмови во рамки на филмскиот фестивал „Филмај“

Во Герила кафе утре вечер, среда 20 мај, со почеток во 20 часот ќе се одржи ревија на кратки филмови од последните две изданија (2024 и 2025 година) на ФИЛМАЈ, фестивал на краток филм, во организација на Фото-кино клуб „Козјак“.

Пред публиката ќе бидат прикажани осум кратки филмови од различни земји, а влезот е бесплатен за сите посетители.

Ревијата е најава и загревање за публиката една недела пред почетокот на осмото издание на ФИЛМАЈ 2026 – фестивал на краток филм, кое ќе се одржи на 27 и 28 мај, во среда и четврток, со почеток во 20 часот, во Големата сала на Занаетчиски дом.

На ревијата ќе бидат прикажани следните филмови:

  • „Прошетка“ – Македонија
  • „Достоинствено“ – Русија
  • „Нова“ – Русија
  • „Синкопат“ – Шпанија
  • „Дрвја бојосани со катран“ – Данска
  • „Бабушки“ – Русија
  • „Пиљарот и сопругот“ – Шпанија
  • „Жими се’ најмило“ – Филипини

