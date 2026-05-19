Меркел повика на директни преговори на ЕУ со Русија

Ангела Меркел ги повика лидерите на ЕУ да преговараат директно со Кремљ за да се стави крај на војната во Украина, а воедно се исклучи себеси како претставник.

Меркел, која преговараше за таканаречените договори од Минск II во 2015 година, кои не успеаја да ја завршат граѓанската војна поттикната од Москва во југоисточна Украина, рече дека само сегашните лидери на ЕУ ќе бидат „сфатени сериозно“ од Владимир Путин.

„Она за што жалам е што, според мене, Европа не го користи доволно својот дипломатски потенцијал“, рече таа на настан во Берлин во понеделникот.

Поранешната канцеларка, која уживаше во затегнат, но во голема мера функционален однос со лидерот на Русија за време на нејзините шеснаесет години како лидер на Германија, инсистираше дипломатските канали да останат отворени.

„Воено одвраќање плус дипломатски активности“, рече таа. „Тоа е она што мислам дека е важно“.

Нејзините забелешки следеа по шпекулациите дека таа би можела да дејствува како специјален претставник на ЕУ за да се стави крај на четиригодишниот конфликт.

Брисел претходно го отфрли Герхард Шредер, претходникот на Меркел како германски канцелар, како потенцијален претставник на ЕУ откако Путин посочи дека поранешниот лидер, пријателски настроен кон Кремљ, би можел да служи како посредник.

Нејзините коментари доаѓаат и во време на ослабени дипломатски напори на САД за ставање крај на војната, при што Русија и Украина ги заострија нападите врз критичната инфраструктура една на друга во последните недели.

Володимир Зеленски, претседателот на Украина, напиша на социјалните мрежи во неделата дека „детално ги разгледал перспективите на преговарачкиот процес за мир за Украина и цела Европа“ во телефонски разговор со Антонио Кошта, претседател на Европскиот совет.

„Двајцата се согласуваме дека Европа мора да биде вклучена во преговорите… и вреди да се утврди кој конкретно ќе ја претставува Европа“, напиша Зеленски.

Сепак, Каја Калас, највисокиот дипломат на ЕУ, ја намали веројатноста за непосредни мировни преговори.

„Кога станува збор за Украина, гледаме дека мировните преговори се заглавени“, им рече Калас на новинарите во понеделникот. „Мислам, таму навистина ништо не се случува“.

Руските претставници, исто така, во понеделникот посочија дека нема претстојни разговори.

„Нема сигнали од Украина“, рече Михаил Галузин, заменик-министер за надворешни работи на Русија, во коментари објавени од државните медиуми во Кремљ. Тој додаде дека Москва е „во постојан контакт со Соединетите Држави, вклучително и по прашањето на Украина“.