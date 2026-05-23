Интернет-блокадата во Иран влегува во 13-та недела, надминувајќи 2.000 часа

Дигиталниот монитор „Нетблокс“ (NetBlocks) соопшти дека интернет-блокадата во Иран влегува во својата 13-та недела.

„Мрежните податоци покажуваат дека интернет-блокадата во Иран влегува во својата 13-та недела, откако надмина 2.016 часа дигитална изолација од надворешниот свет“, напиша ова набљудувачко тело на Х.

„Секојдневниот живот за повеќето Иранци сега е обликуван од губењето на можностите и пристапот до информации до кои другите можат да стигнат за неколку секунди“, додава Нетблокс

Иако домашниот интранет во Иран е во голема мера функционален, пристапот до глобалниот интернет е строго ограничен.