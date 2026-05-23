 Skip to main content
23.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 23 мај 2026
Неделник

Интернет-блокадата во Иран влегува во 13-та недела, надминувајќи 2.000 часа

Свет

23.05.2026

Фото: Нетблокс

Дигиталниот монитор „Нетблокс“ (NetBlocks) соопшти дека интернет-блокадата во Иран влегува во својата 13-та недела.

„Мрежните податоци покажуваат дека интернет-блокадата во Иран влегува во својата 13-та недела, откако надмина 2.016 часа дигитална изолација од надворешниот свет“, напиша ова набљудувачко тело на Х.

„Секојдневниот живот за повеќето Иранци сега е обликуван од губењето на можностите и пристапот до информации до кои другите можат да стигнат за неколку секунди“, додава Нетблокс

Иако домашниот интранет во Иран е во голема мера функционален, пристапот до глобалниот интернет е строго ограничен.

Поврзани вести

Свет  | 23.05.2026
Трамп изјави дека преговарачите се поблиску до договор за Иран
Свет  | 22.05.2026
Републиканците во Конгресот го откажаа гласањето за резолуцијата за запирање на војната со Иран
Свет  | 21.05.2026
Во Иран егзекутирани две лица поради членство во терористичка сепаратистичка организација