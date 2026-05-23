23.05.2026
Судир меѓу полицијата и демонстрантите на протестот во Белград (ВИДЕО)

Фото: Принтскрин од видео/ X

Припадници на српската жандармерија формираа кордон и се упатија кон демонстрантите пред зградата на парламентот во Белград, по што полицијата почна да ја потиснува толпата, пренесе Канал 5.

За време на интервенцијата, неколку млади мажи беа соборени на земја, а демонстрантите фрлаа факели кон полицијата, додека одекнуваа петарди и истрели.

Полициските сили ги потиснуваат демонстрантите по улицата Таковска кон зградите на Поштата и РТС. Во исто време,
интервенцијата е во тек и на булеварот Краља Александра. Полициска бригада интервенираше на улицата Краља Милана во Белград откако беше нападната.

Ситуацијата беше мирна околу 20:15 часот, а полицијата, првично не постави кордон ниту на улицата Краља Милана во близина на Лондон, ниту на улицата Кнеза Милоша.

Сепак, група луѓе почнаа да фрлаат камења, стаклени шишиња и други предмети кон полицијата, по што полицијата постави кордон. Се слушнаа и неколку гласни детонации што личеа на топовски истрели. Сè се случи во близина на зградата на српското претседателство, спроти зградата на Народното собрание.

