23.05.2026
20 демонстранти приведени во Белград за предизвикување насилство

Балкан

Претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, изјави дека досега се приведени 20 лица поради насилство на улиците на Белград.

„20 лица се приведени“, изјави Ана Брнабиќ  на ТВ Пинк.

По митингот во Славија, блокадите ја нападнаа полицијата во близина на Претседателството. Насилството на блокадите потоа се прошири и на други улици во центарот на градот. Вечерва имаше ескалација на конфликтот по завршувањето на митингот во Славија, а инцидентите избувнаа во близина на Претседателството, поради бруталниот напад на блокадите врз припадниците на полицијата.

Кон полицискиот кордон биле фрлени остриги, факели, топовски истрели и други предмети, по што полицајците почнале да ја туркаат толпата кон Теразије и центарот на градот. За време на немирите избувнал пожар, а се претпоставува дека пожарот е предизвикан од пиротехнички средства употребени за време на конфликтот.

