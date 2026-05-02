02.05.2026
Сабота, 2 мај 2026
Словачкиот премиер Роберт Фицо работел ноќна смена во пекарница за Први Мај

Словачкиот премиер Роберт Фицо денес објави дека синоќа работел ноќна смена во пекара како товарач во знак на солидарност со работниците.

Фицо го придружувал возачот доставувајќи ги печивата и ја презел целата физичка работа вклучена во процесот.

„Готово! Ноќната смена успешно зад мене, доставени се разни видови печива, работата е завршена. Денес, на Денот на трудот, ќе станеме уште посвесни за вредноста на работата и чесната изработка. Горд сум што ја работам мојата работа за луѓето целосно – онака како што треба да биде“, напиша Фицо на Фејсбук.

