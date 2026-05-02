Словачкиот премиер Роберт Фицо работел ноќна смена во пекарница за Први Мај

Словачкиот премиер Роберт Фицо денес објави дека синоќа работел ноќна смена во пекара како товарач во знак на солидарност со работниците.
Фицо го придружувал возачот доставувајќи ги печивата и ја презел целата физичка работа вклучена во процесот.
„Готово! Ноќната смена успешно зад мене, доставени се разни видови печива, работата е завршена. Денес, на Денот на трудот, ќе станеме уште посвесни за вредноста на работата и чесната изработка. Горд сум што ја работам мојата работа за луѓето целосно – онака како што треба да биде“, напиша Фицо на Фејсбук.