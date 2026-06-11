Во тек е исплата на образовниот додаток за трет мерен период за учебната година 2025/2026 година
Министерството за социјална политика, демографија и млади ги информира граѓаните дека во тек е исплата на образовниот додаток за трет мерен период за учебната 2025/2026 година.
Исплатата на додатокот за образование се врши во четири мерни периоди, и тоа:
* за првиот мерен период во текот на месец декември во тековната календарска година,
* за вториот мерен период во текот на месец февруари во наредната календарска година,
* за третиот мерен период во текот на месец мај во тековната календарска година и
* за четвртиот мерен период исплатата се врши во текот на месец јули во тековната календарска година.