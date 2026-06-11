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Русија и Уганда развиваат дијагностички комплет за откривање антитела на сојот на вирусот ебола.

Заедничкиот развој на дијагностички комплет за откривање антитела на вирусот ебола Бундибугио продолжува во Кампала“, се вели во соопштението на Роспотребнадзор (Федералната служба за надзор на заштитата на правата на потрошувачите и човековата благосостојба).

Од агенцијата додаваат дека најновите ПЦР тестови, развиени од руски научници во краток временски период за дијагностицирање на вирусот, веќе се доставени во Уганда. Тестовите се покажале како многу ефикасни и моментално се користат и во Уганда и во Демократска Република Конго.

Две руски мобилни лаборатории, претходно обезбедени за Уганда, се вклучени во работата.

Дополнително, тим руски специјалисти пристигнал во Република Конго, каде што се доставени руски тестови и реагенси за ПЦР дијагностика на вирусот Бундибугио.