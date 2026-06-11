Претседателот на иранскиот парламент: САД ќе западне во бесконечно мочуриште ако продолжи со ескалацијата

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Претседателот на иранскиот парламент и главен преговарач Мохамад Багер Галибаф ги предупреди САД дека би можеле да бидат вовлечени во, како што наведе, „бесконечно мочуриште“ доколку продолжат со сегашната политика кон Иран.

Во објава на платформата Икс, Галибаф оцени дека „погрешните стратегии и импулсивните одлуки ќе ја ресетираат целата табла на полошо“.

Според него, таквите потези би можеле да предизвикаат „експлозија на енергетската инфраструктура и пазарите“ и да создадат „бесконечно мочуриште во кое ќе бидете заглавени со години“.

Ќе видите поинаков Иран“, порача Галибаф.

Неговата изјава следува по заканите на американскиот претседател Доналд Трамп дека САД „многу силно ќе го погодат“ Иран уште вечерва и дека ќе го преземат островот Харг.