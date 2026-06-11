Нова огнена стихија повторно избувна во близина на локацијата Кадидере кај Штип

Нова огнена стихија попладнево повторно избувна на отворено во близина на локацијата Кадидере кај Штип, на истото подрачје каде што во текот на изминатата ноќ беше локализиран и целосно изгаснат претходен пожар. Како што пренесуваат медиумите, повикувајќи се на официјалните информации од Центарот за управување со кризи (ЦУК), пожарот брзо се проширил поради силниот ветер и сувата вегетација, а во пламенот веќе се зафатени неколку викендички, при што е повреден и еден сопственик на објект.

По првичната пријава на единствениот број за итни случаи 112, Територијалната противпожарна единица од Штип веднаш излезе на терен, но поради сложената ситуација и засилувањето на огнот, мобилизацијата итно беше подигната на повисоко ниво со ангажирање на 20 пожарникари и четири противпожарни возила, поддржани од 12 членови и четири возила на Доброволното противпожарно друштво Штип.

Поради тешко пристапниот терен и стрмните предели каде огнот брзо напредувал, градоначалникот на Штип упати итно барање до Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), по што веднаш беше активиран и полета еден авион од типот ер-трактор. Директорот на ДЗС, Стојанче Ангелов, кој лично излезе на терен во Штип, појасни дека денешниот пожар е целосно различен од вчерашниот и дека избил во непосредна близина на една од викендичките, што го потврдува и сведочењето на самиот повреден сопственик кој се здобил со повреди додека огнот нагло се ширел низ неговиот имот.

Благодарение на координираната и пожртвувана акција на пожарникарите од земја и воздушната поддршка, огнената стихија беше ставена под контрола и привремено изгасната, но надлежните предупредуваат дека и понатаму постои сериозна опасност од нејзино повторно реактивирање.

Од тие причини, на теренот во околината на Штип во текот на ноќта ќе останат дежурни противпожарни екипи кои будно ќе ја следат состојбата за да не дојде до ново палење. Ангелов нагласи дека високата сува трева во комбинација со ветерот претставуваат најопасен рецепт за експресно ширење на шумските пожари, дополнувајќи дека ДЗС во моментов располага со три оперативни ер-трактори и четири пилоти кои се целосно подготвени за претстојната критична летна сезона.

Истовремено, упатен е сериозен апел до сите граѓани кои поседуваат викендички во овие ризични подрачја итно да ги исчистат своите дворови од густа вегетација и да остават неколку метри чист земјен појас околу објектите за да спречат пламенот да стигне до нивните домови.