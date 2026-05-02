И малку алкохол му штети на мозокот

Добро е познато дека премногу алкохол е штетен, но нова студија открива дека дури и мали количини алкохол можат да го оштетат мозокот.

Американските научници го поврзаа поголемиот внес на алкохол со намалена перфузија, или проток на крв, во мозокот и со потенок церебрален кортекс, делот од мозокот каде што се одвиваат повеќето процеси на размислување од повисок ред. Овие знаци, важно е да се напомене, беа пронајдени кај луѓе кои пиеле во препорачаните граници, пишува Science Alert.

Тоа се мажи кои консумирале 60 или помалку пијалоци месечно и жени кои пиеле 30 или помалку пијалоци месечно. Еден пијалок содржи околу 14 грама чист етанол, што е приближно еквивалентно на шише пиво, чаша вино или жесток пијалок. Останувањето под овие нивоа одамна се препорачува, иако најновите американски упатства за исхрана повеќе не наведуваат безбедна дневна горна граница.

Научниците, исто така, открија корелација помеѓу консумирањето алкохол, возраста и мерењата на протокот на крв и дебелината на надворешниот слој на мозокот. Наодите сугерираат дека ефектите од дури и повремено пиење се акумулираат со текот на времето.