Цревата и мозокот постојано „разговараат“, а кожата покажува што се случува внатре: Зошто цревата, кожата и расположението се поврзани

Сè повеќе се зборува за нешто многу подлабоко: врската меѓу цревата, кожата и расположението.

Затоа што телото не функционира во одделни делови. Кога варењето не е во ред, тоа често не останува само во стомакот. Може да се почувствува на кожата, во енергијата, во спиењето, па дури и во расположението.

Можеби звучи чудно, но цревата и мозокот се во постојана комуникација. Оваа врска често се нарекува оска црева–мозок, а сигналите се движат во двете насоки: од мозокот кон дигестивниот систем и обратно. Затоа стресот може да го „стегне“ стомакот, а проблемите со варењето можат да влијаат на нервоза, раздразливост или чувство на тежина. (Cleveland Clinic)

Во цревата живеат огромен број бактерии и други микроорганизми, познати како цревен микробиом. Кога тој баланс е нарушен, телото може да реагира со подуеност, замор, воспалителни реакции, а кај некои луѓе и со промени во расположението. Истражувањата сè повеќе ја поврзуваат состојбата на цревата со емоции како анксиозност, раздразливост и чувство на преоптовареност. (Harvard Health)

Кожата не е само „површина“ што треба да се мачка со креми. Таа често реагира на тоа што се случува во телото. Кога исхраната е сиромашна, кога има премногу стрес, малку сон, многу шеќери, алкохол или преработена храна, кожата може да стане почувствителна, посува, посклона кон иритации или акни.

Научниците сè повеќе зборуваат и за оска црева–кожа, односно за врската меѓу цревниот микробиом, воспалителните процеси и состојбата на кожата. Ова не значи дека секој проблем со кожата доаѓа од цревата, но значи дека варењето, имунитетот и кожата не треба да се гледаат одвоено. (Gut Microbiota for Health)

Затоа понекогаш не е доволно само да се смени кремата. Понекогаш кожата бара и подобар сон, помалку стрес, повеќе вода, повеќе влакна, повеќе вистинска храна и помалку хаос во секојдневието.