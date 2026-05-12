Храна која му штети на мозокот, според невролозите

Кога зборуваме за здравјето на мозокот, повеќето луѓе мислат на активности за ментални вежби како решавање крстозбори или судоку. Сепак, остриот ум бара многу повеќе од повремена ментална гимнастика, бидејќи секојдневните навики играат клучна улога, особено исхраната.

Иако повремената консумација на храна што не е идеална за мозокот нема да наштети, експертите за здравје на мозокот, како што се невролозите и невронаучниците, се обидуваат да избегнат некои многу популарни намирници и пијалоци.

Протеински прав

Дали имате навика да додавате протеински прав во вашето смути? Можеби е време да размислите повторно за таа навика или барем да ги проверите состојките. Иако протеинските прашоци често се рекламираат како здрав избор за губење или одржување на тежината, невронаучникот Фридерике Фабритиус предупредува дека многу од нив се полни со вештачки засладувачи.

Газирани пијалоци

Неврологот д-р Шахин Лакан вели дека вашите омилени газирани пијалоци се едноставно лоши за мозокот. „Газираните пијалоци се меѓу најлошите намирници за здравјето на мозокот поради високата концентрација на едноставни шеќери кои ги оштетуваат крвните садови што го снабдуваат мозокот“, рече тој.

Со текот на времето, ова го лишува мозокот од горивото што му е потребно за да функционира, што доведува до предвремена деменција и мозочни удари. Акутно, шеќерот предизвикува и воспаление на мозокот, раздразливост, лошо расположение и нарушувања на спиењето“, додава тој.

Постојаните височини и падови на нивото на шеќер можат да бидат зависност, а диеталните верзии на сокови не се решение. „Дури и диеталните или „нулти“ варијанти имаат негативни ефекти бидејќи адитивите без калории го преоптоваруваат мозокот и го лажат да јаде повеќе калории и да посакува вистински шеќер“, објасни Лакан.

Маргарин

Држете се подалеку од замените за путер. Неврологот д-р Шеј Дата вели дека избегнува маргарин секогаш кога е можно бидејќи содржи транс масти. Сепак, треба да се напомене дека денес постојат алтернативи на путерот без транс масти, па затоа е клучно внимателно да се прочитаат декларациите.

Често слушаме дека транс мастите не се добри за срцето и крвните садови. Истото важи и за крвните садови во мозокот“, рече таа. „Студија објавена во списанието Neurology покажа дека постарите луѓе со највисоки нивоа на елаидна киселина во крвта, вообичаен вид транс масти, имаат поголема веројатност да развијат деменција. Подобро е да се држите до маслиново масло и вистински путер.“

Пиво

Ова лето, можеби треба да го прескокнете пивото на дружењата. „Пивото се состои исклучиво од празни калории без никаква хранлива вредност“, рече д-р Бајран Хо, невролог и директор на Програмата за нарушувања на движењето во Медицинскиот центар Тафтс.

„Алкохолот е невротоксин кој може да го оштети и централниот и периферниот нервен систем, дури и ако се консумира во умерени количини“, предупредува Хо.

Безкофеинско кафе

Ако сакате безкофеинско кафе, невронаучникот и извршен директор на Ellipse Analytics, Шон Калан, советува да го избегнувате, освен ако не сте сигурни дека не се користени растворувачи во процесот на безкофеинизација.

Растворувачите, хемикалиите што се користат за отстранување на кофеинот од кафето, генерално се токсични за луѓето“, рече тој. „Многу од нив се поврзани со зголемен ризик од рак или невролошко оштетување, особено при високи или повторени дози. Покрај тоа, познато е дека растворувачите како што е метилен хлоридот, кој често се користи во процесот, минуваат низ плацентата, што значи дека бремените жени ризикуваат да ги изложат своите неродени бебиња на хемикалијата.“

Пржени компири

Еве уште една лоша вест: помфритот е една од главните намирници што неврологот д-р Педрам Наваб ги избегнува. „Исхраната што вклучува масна храна како помфрит може да ги оштети крвните садови што го снабдуваат мозокот и со тоа да предизвика когнитивно оштетување“, рече тој.

Додека некои од овие намирници, како што се протеинскиот прав или кафето без кофеин, може полесно да се откажат, други може да бидат потешки. Затоа, важно е да се запомни дека омилените намирници и пијалоци што можат да му наштетат на здравјето на мозокот треба да се консумираат умерено и секогаш кога е можно, да се избираат поздрави верзии.