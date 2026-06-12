 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Лекари во Србија првпат вградија вештачко срце кај тринаесетгодишник

Здравје

12.06.2026

Тим од Институтот за кардиоваскуларни заболувања „Дедење“ и од Институтот за здравствена заштита на мајки и деца „Д-р Вукан Чупиќ“ успешно имплантираше механичка циркулаторна поддршка кај тринаесетгодишен пациент од Сараево.

Лекарите истакнуваат дека станува збор за исклучително сложена процедура што претставува мост до трансплантација на срце и нов чекор напред во детската кардиохирургија во Србија, јави РТС.
Тринаесетгодишното момче, на кое му беше вградено вештачко срце поради сериозно срцево заболување, се опоравува добро, а лекарите велат дека таа интервенција му го продолжила животот и му дала можност да чека на трансплантацијата на срце, која му е потребна.

Според кардиохирургот д-р Саша Боровиќ, такви процедури изведуваат само ретки центри во светот.
„Успешно вградивме вештачко срце кај 13-годишно дете. Малку се центрите во светот што го прават ова. Се осмеливме да ги поместиме границите на медицината во оваа институција и благодарение на нашата заедничка работа и искуство, успеавме да го постигнеме тоа“, рече Боровиќ.

Тој истакна дека, според возраста на пациентот, ова е една од најретките процедури од ваков вид.

Според возраста на детето, ова е трет ваков случај во светот. Двајца помали пациенти беа оперирани во САД, во врвни центри, а третиот сега е опериран во Србија“, рече Боровиќ.

Поврзани вести

Хроника  | 29.05.2026
Загина 13-годишно момче од Черкези откако со електричен тротинет се судрил со автомобил
Хроника  | 28.04.2026
Тројца добија кривична пријава бидејќи зеле пари и златен накит од битолчанка поради наводна операција на нејзината ќерка
Хроника  | 24.04.2026
Еден од тројцата работници кои беа затрупани во Кисела Вода е тешко повреден, ќе мора да се оперира