Вторник, 28 април 2026
Тројца добија кривична пријава бидејќи зеле пари и златен накит од битолчанка поради наводна операција на нејзината ќерка

СВР Битола поднела кривична пријава против три лица кои земале пари и златен накит од битолчанка за наводна операција на нејзината ќерка.

Полициски службеници од СВР Битола и Одделот за криминалистичка полиција ги лишија од слобода Е.Ј.(46) од Скопје, Д.Т.(48) од Свети Николе и А.Т. (45) од Дојран и против нив поднесоа кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „измама“ – соопшти Министерството за внатрешни работи.

На 09 март 2026 година, како што посочуваат од МВР, пријавените со уште едно лице, со лажно прикажување на факти довеле во заблуда жена од Битола дека нејзината ќерка ја скршила ногата и требало да се направи итна операција и ѝ побарале пари, по што таа од нејзиниот дом зела околу 150.000 илјади денари, 150 евра, 1.300 австралиски долари и златен накит и ги предала на пријавените.

